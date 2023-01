Migranti: Meloni sente Macron, 'soluzioni Ue per contrasto e controllo frontiere'

Roma, 17 gen. "Cordiale conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron nel corso della quale sono stati affrontati i principali temi al centro dell'agenda europea e internazionale. È stata ribadita la volontà di garantire il pieno sostegno all'Ucraina e l'urgenza di individuare a livello europeo soluzioni efficaci per sostenere la competitività delle imprese europee e per contrastare l'immigrazione illegale attraverso un effettivo controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea". Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota.

"Il presidente del Consiglio Meloni e il Presidente Macron - si legge ancora - hanno concordato di continuare a confrontarsi su queste tematiche largamente condivise".

