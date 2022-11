Roma, 5 nov "Il decreto di Piantedosi su #Humanity1 non rispetta le norme internazionali. Come non lo facevano le sue direttive sulle riammissioni informali al confine con la Slovenia. Su una cosa Piantedosi ha ragione, si deve ripristinare la legalità: assegni subito un porto a quelle navi". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, del Pd.

