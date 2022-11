Migranti: Picierno, 'sbarco selettivo è attacco a stato di diritto'

Roma, 7 nov. "Mentre la Commissione europea ribadisce che vi è il 'dovere morale e legale di salvare le persone in mare', Orbàn ha ringraziato Giorgia Meloni per aver 'difeso i confini'. Usano le vite dei migranti come arma di propaganda e distrazione dai veri problemi del Paese. Lo sbarco selettivo è un attacco alla democrazia e allo stato di diritto. Fateli scendere, subito". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA