Roma, 3 feb. "Eravamo e rimaniamo pronti per una accoglienza seria e diffusa. Spero che abbiano deciso di far attraccare la nave in un porto più vicino e sicuro. L'approdo in porti lontani è irrazionale". Così Matteo Ricci del Pd, sindaco di Pesaro, sulla decisione - poi rivista- di inviare una nave Ong nella città marchigiana.

