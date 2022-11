Migranti: Romeo, 'bene Piantedosi in Aula, far sapere a Paese che aria è cambiata'

Roma, 8 nov. Via libera anche del centrodestra alla richiesta delle opposizioni per un'informativa al Senato del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla gestione dei flussi migratori e delle richieste di approdo della navi delle Ong. "Non vediamo l'ora di far sapere al Paese che l'aria è cambiata", ha affermato, intervenendo in Aula, il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. "Il ministro Piantedosi -ha aggiunto il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan- sta facendo un ottimo lavoro difendendo la legalità e fornendo pienamente il supporto umanitario". "È bene far vedere il cambio di marcia", ha concluso Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia.

