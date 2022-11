Migranti, Salvini: «L'Italia non può accogliere tutti, grazie a Papa per sue parole»

“Grazie al Santo Padre per le parole di grande saggezza. L’Italia non può essere lasciata sola e non può accogliere tutti”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, richiamando l’intervento di Papa Francesco sull’Unione Europea che 'deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto, non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all’Italia e alla Spagna, la responsabilità di tutti i migranti che arrivano alle spiagge', richiama le parole del pontefice il vicepremier.

Sulla situazione delle navi con i migranti nel Mediterraneo, papa Francesco ha ribadito: «La vita va salvata, il Mediterraneo è un cimitero, forse è il cimitero più grande» ma «l'Italia, questo governo, non può fare nulla senza l’accordo con l’Europa, la responsabilità è europea», «ogni governo dell’Unione europea deve mettersi d’accordo su quanti migranti può ricevere» e «l'Unione europea deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto, non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all’Italia e alla Spagna la responsabilità di tutti i migranti che arrivano alle spiagge». Alla domanda se vede una nuova linea il Papa replica: «La politica dei governi, fino a questo momento, è stata di salvare le vite» e «credo che questo governo ha la stessa politica», non sarebbe «umano» fare diversamente.

