Migranti: Sisto, 'Italia per anni cenerentola Ue, presa posizione governo opportuna'

Roma, 6 nov "L'Italia è da anni la cenerentola europea dell'immigrazione, mortificata dalla mancanza di condivisione del problema tra gli Stati membri. E' finalmente giunto il momento che tutti comprendano che l'immigrazione non è una questione italiana ma europea". Lo ha detto a SkyTg24 il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

"La presa di posizione da parte del governo, con il ministro Piantedosi, è, in questo senso, quanto mai opportuna e necessaria per far rispettare la dignità del nostro Paese. Tutto ciò, sempre nel rispetto dei diritti umanitari e con grande, particolare attenzione alle situazioni di fragilità", ha aggiunto.

