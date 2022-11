Catania, 6 nov. - "In questo istante sulla nave un naufrago si e'sentito male e non c'e'neanche un'ambulanza sulposto. La presidente Giorgia Meloni ha la responsabilita' di ogni vita attualmente sospesa su questa nave Sos-Humanity nel porto di Catania. Non potete piegare la vita di esseri umani alle vostre convenienze di Palazzo". Lo afferma dal porto di Catania Aboubakar Soumahoro, deputato della Camera di Verdi e Sinistra italiana.

