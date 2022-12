Mihajlovic: Capello, 'uomo vero e di valori, credeva fermamente nell'onestà'

Roma, 16 dic. - "L'ho incontrato quand'ero allenatore e lui giocatore, sfidandolo nei derby. L'ho incontrato quando allenavo nella nazionale inglese e lui quella serba e poi a Fox, quando lavorava con noi. Una persona unica, con grandi valori. La cosa più importante è il valore: credere nella gente, nell'onestà. Un uomo vero, un uomo tutto d'un pezzo. Non si piegava, voleva rispetto e dava rispetto. Aveva grande amore per la famiglia e radici a Roma. Era serbo, attaccato giustamente alla sua terra ma la sua seconda casa era Roma. L'uomo vero che ho conosciuto mi ha impressionato nella sua semplicità e sincerità. È una grande perdita per il calcio". Così Fabio Capello ricorda, ai microfoni di Sky Sport, Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi a Roma all'età di 53 anni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA