Milano: accese con integrazione di pannelli solari luci natalizie in corso Buenos Aires

Milano, 5 dic. Un elegante 'effetto cometa' con fili di luce oro e stelle bianche per illuminare a Milano, fino al 6 gennaio, corso Buenos Aires. Luci all'insegna della piena sostenibilità: per la prima volta, infatti, il principale asse commerciale della città, da piazzale Loreto fino ai caselli di Porta Venezia (anch'essi illuminati), una delle passeggiate commerciali più lunghe d'Europa con una media di 150.000 persone al giorno, che durante il periodo di Natale raddoppia, si accende con il supporto di energia sostenibile prodotta da pannelli solari installati da Enel X, in forma temporanea, sui terrazzi dei caselli di Porta Venezia.

Pubblicità

Pannelli in grado di produrre circa 2 kW di corrente elettrica per 5 ore integrando l'alimentazione delle luminarie. Il sistema di accumulo tramite batterie permetterà inoltre di abbattere in modo rilevante i consumi consentendo di dare luce anche ai Caselli ex daziari. Sostenibilità e attenzione ai consumi di energia anche nell'orario delle luci: dalle 16.30 alle 24. Le luci 'sostenibili' di corso Buenos Aires sono rese possibili quest'anno grazie all'importante intervento di Enel, Enel X, Glovo, Nhood, Confcommercio Milano e YesMilano.

"Tra i luoghi che più 'fanno Natale' a Milano, c'è corso Buenos Aires -spiega l'assessora allo Sviluppo economico del Comune di Milano Alessia Cappello- . Ecco perché è importante che parta anche da qui, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo tra guerra e crisi energetica, un segnale di speranza e positività. E di sostenibilità, visto che queste bellissime luci sono a basso impatto ambientale. A nome dell'Amministrazione e della città, ringrazio i commercianti e i privati che hanno collaborato a questa installazione, compiendo uno sforzo non scontato e contribuendo, come altri in altri luoghi, a fare di Milano, anche a Natale, una meta da non perdere". Agli sponsor va "un ringraziamento doveroso per la grande attenzione dimostrata -aggiunge Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano-; quest'anno non era certo scontato con il problema del caro energia che colpisce tutti. Lungo tutto il corso Buenos Aires, da oggi abbiamo un'atmosfera di Natale nel segno dell'eleganza e della responsabilità nei consumi energetici".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA