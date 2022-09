Milano, 9 set Sono due gli ordigni artigianali, privi di esplosivo, contenuti nel pacco sospetto trovato stamattina vicino al consolato libanese in via Larga. Accanto al pacco è stato trovato un biglietto con una scritta in lingua araba con la dicitura 'Esploderà fra tre minuti'. E' quanto si apprende da fonti investigative. L'area resta transennata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA