Milano: Casini, 'aggressione di Assago ci lascia sgomenti, vicini alla famiglia della vittima e ai feriti'

Roma, 27 ott. - "La folle aggressione accaduta in un centro commerciale nei pressi di Milano ci lascia sgomenti, in attesa di notizie certe esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia della vittima e la massima vicinanza del mondo del calcio agli altri feriti, tra i quali un calciatore del Monza". Il presidente delle Lega Serie A Lorenzo Casini esprime la vicinanza del mondo del calcio a coloro che sono stati colpiti nel corso dell'aggressione in un centro commerciale di Assago in cui è rimasto ferito anche il difensore del Monza Pablo Mari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA