Milano-Cortina: Malagò, 'attendiamo decisione presidente Consiglio, prima avviene e meglio è'

Roma, 9 nov. - "Nuovo ad di Milano-Cortina? Ho studiato, concordando anche con il ministro Abodi la punteggiatura giusta perché il decreto lo conoscete, era il Governo che individuava un percorso di cambiamento della governance, con la scelta e l'individuazione dell'ad. Il ministro Abodi ha fatto correttamente una azione di presentazione delle persone ai soci, agli stakeholder, agli enti locali e alle componenti sportive e ora è giusto e doveroso che sia il presidente del Consiglio, come scritto nel decreto, che formalmente deciderà se l'iter é concluso. Prima questo avviene e più è importante per tutti". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando dell'individuazione del nuovo ad della Fondazione Milano-Cortina Andrea Varnier. "Bach informato? Ho parlato a lungo con lui anche per altre situazioni di politica estera", ha aggiunto Malagò a margine della presentazione della squadra azzurra di baseball per i WBC baseball Classic.

