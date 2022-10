Milano-Cortina: Malagò, 'Bach ha inviato lettera a Meloni su urgenza ad'

Roma, 25 ott. - "Ci sono dei nomi, più di uno sia maschile che femminile, sul quale c'è disponibilità da parte dei soci nel procedere. Il Ministro ora è a bordo e deve fare le sue valutazioni per portarle alla Premier che sa quanto sia urgente questo tema. C'è stata anche una lettera di Bach a Meloni con la quale si è congratulato, dopo l'incontro informale che c'era già stato, e nella lettera ha ricordato quanto sia fondamentale l'urgenza assoluta di definire la Governance di Milano-Cortina 2026". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, in conferenza stampa dopo la Giunta, in merito alla nomina dell'amministratore delegato della fondazione di Milano Cortina.

