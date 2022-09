Milano: Fontana, 'presidente Aci Milano chiede a me e Sala incontro su Area B, io ci sono'

Milano, 27 set."Ho ricevuto una lettera del presidente dell'Aci di Milano con la richiesta, rivolta a me e al sindaco di Milano, di sederci intorno a un tavolo e condividere azioni urgenti sul tema dell'Area B. Io e la Regione ci siamo". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi al provvedimento annunciato da Beppe Sala che, a partire da sabato 1 ottobre, prevede la chiusura all'interno dell'Area B, che coincide più o meno con il perimetro comunale, alle auto a benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 5.

"Individuare un percorso istituzionale per la sospensione del provvedimento che, per decisione dell'amministrazione comunale di Milano, entrerà in vigore da primo ottobre -sottolinea Fontana- è una scelta di buon senso, per non danneggiare migliaia di cittadini e imprese in questa fase economicamente complicata".

