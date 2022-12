Milano: Furlan (City Angels), 'vigilia Natale in preghiera con i clochard a Memoriale Shoah'

Milano, 14 dic. Una festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano: si svolgerà sabato 24 dicembre, a mezzogiorno, davanti al Memoriale della Shoah, al Binario21 in Piazza Safra 1. L'annuncio è del fondatore dei City Angels, Mario Furlan, che spiega: "E' un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 28 anni. Saranno presenti i clochard della stazione, alcuni dei quali dormono proprio di fronte al Memoriale. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento, che incarna lo spirito natalizio d'amore e d'unione".

A mezzogiorno si svolgerà la preghiera interreligiosa: pregheranno insieme don Claudio Burgio, il sacerdote che nella sua comunità accoglie i giovani fragili e problematici; gli imam Abd Al Sabur Turrini, vicepresidente dell'Unione islamica italiana, Maryan Ismail e Khaled Elhediny; la rabbina Sylvia Rothschild; l'esponente della chiesa ucraina don Igor Krupa e il monaco buddista Cesare Milani, "per cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce. E per portare un messaggio di speranza in questo momento così difficile", dice Furlan. In particolare "pregheremo per il popolo ucraino e per le donne iraniane".

Porteranno il loro saluto la madrina dei City Angels, Daniela Javarone; il vicepresidente dell'unione delle comunità ebraiche italiane, Milo Hasbani; il presidente della Federazione italiana ebraismo progressivo, Carlo Riva; il presidente dell'Anpi milanese, Roberto Cenati; il presidente della commissione Bilancio della Regione Lombardia, Giulio Gallera; il consigliere comunale Daniele Nahum e il direttore dell'Ordine degli avvocati e presidente del comitato M'Impegno, gemellato con i City Angels, Carmelo Ferraro. Canterà il coro ebraico Kol Hashomrim. Dopo la preghiera, alle 12,30, verranno distribuiti generi alimentari ai senzatetto. Il 6 gennaio a mezzogiorno, all'hotel Principe di Savoia, poi, torna dopo tre anni di Covid la Befana del Clochard: 200 senzatetto pranzeranno nell'albergo più lussuoso di Milano, serviti da personaggi istituzionali e da testimonial dei City Angels. Saranno presenti, in veste di camerieri, i tre principali candidati a presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti. E a servire i clochard, tra gli altri, ci saranno il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, la portavoce di Azione Mariastella Gelmini e numerosi personaggi dello spettacolo.

