Milano: Mara Sattei al policlinico San Donato, visita ai piccoli pazienti

Milano, 3 ott. Un pomeriggio di giochi, spettacoli e divertimento per i piccoli pazienti del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'Irccs policlinico San Donato. E' quello che Mara Sattei, star della musica con la hit 'La dolce Vita' insieme a Fedez e Tananai, ha regalato oggi ai bimbi ricoverati nel nosocomio milanese, insieme a due artisti emergenti, WadeLeVrai e Riccardo Inge.

La cantante, protagonista del tormentone tra i più ascoltati dell'estate appena trascorsa, ha portato in regalo ai piccoli ricoverati pennarelli colorati, giochi da tavolo e peluche. Poi, come giudice tecnico, ha assistito ad una sfida musicale tra WadeLeVrai e Riccardo Inge, chiamando alla fine i bimbi a decretare il vincitore. "Trascorrere un pomeriggio all'insegna della musica insieme a questi bambini meravigliosi -afferma la cantante- è stata una bella occasione di svago e spensieratezza. La musica è una vera e propria medicina per l'anima e ha il potere di trasmettere emozioni forti attraverso i suoi effetti benefici".

L'evento è stato promosso dall'associazione Officine Buone in collaborazione con Gsd Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, che propone, tra le sue attività, anche progetti dedicati all'umanizzazione delle cure.

