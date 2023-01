Milano: Maullu, 'contro narcisismo non galera ma impegno sociale'

Roma, 15 gen. "Non galera ma terapia sociale contro il narcisismo ipertrofico agli autori dell'ennesima pagliacciata pseudo ambientalista sempre da parte degli stessi soggetti denominatisi ‘Ultima Generazione', gli stessi peraltro che qualche mese fa volevano occupare per protesta la sede milanese di Fratelli d'Italia. Costoro non sapendo più come richiamare l'attenzione su se stessi, più che su un tema serio come il cambiamento climatico, questa mattina hanno pensato bene di imbrattare la scultura 'Love' di Maurizio Cattelan in piazza Affari a Milano. Non serve la galera, come viene invocato da più parti, come pena anacronistica. Soggetti di questo genere rappresentano un classico caso di narcisismo ipertrofico che deve essere analizzato con attenzione per poter offrire la migliore ‘terapia' fatta di volontariato sociale, aiuto agli anziani e ai bisognosi, contribuzione delle spese di cui la collettività si fa carico per ripristinare un bene comune". Cosi Stefano Maullu, deputato e coordinatore milanese di Fratelli d'Italia.

