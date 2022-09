Milano: Morelli (Lega), 'dal 26 al lavoro per ministero Innovazione in città'

Roma, 4 set. “Dal 26 settembre la Lega lavorerà per portare il ministero dell'Innovazione a Milano, sua sede naturale. Il capoluogo lombardo è la città in Italia dove si depositano più brevetti e le principali aziende tecnologiche hanno i loro quartieri generali facendo di Milano un motore che con Università, imprese e Mind con il suo Human Technopole possono avere in un ministero quel sostegno normativo che sarà volano dei settori legati alle nuove tecnologie". Lo afferma il viceministro al Mims Alessandro Morelli.

"A testimoniare la necessità di una maggiore attenzione al tema aggiunge- viene uno studio condotto dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi nel 2019 relativamente alle imprese italiane, classificate secondo i settori tecnologici stilati dall'Ocse, la provincia di Milano conquistava il primo posto con più di 6000 aziende attive nei settori ad alta e media tecnologia. La Lega dal 26 settembre lavorerà perché si concretizzi questa opportunità di buon senso”.

