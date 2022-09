Milano: Sala, 'a Lega non piace Area B, ma io andrò avanti per migliorare qualità dell'aria'

Milano, 22 set. "Alla Lega di Salvini non piace l'Area B. Non sono interessati al fatto che i milanesi respirino meglio. A me invece la cosa interessa, anche molto. E andrò avanti nelle azioni per migliorare la qualità dell'aria nella mia città, come sto facendo, pur conscio delle difficoltà, da sei anni". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano Beppe Sala.

"I prodi esponenti della Lega -continua Sala- si occupino piuttosto di come hanno ridotto Trenord, se vogliono dare una mano sulla mobilità (ah già, ma così c'è da lavorare e non solo da chiacchierare…)".

