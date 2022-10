Mo: Blinken a Herzog, 'preoccupazione per Cisgiordania, urgente de-escalation'

Washington, 26 ott. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha manifestato al presidente israeliano, Isaac Herzog, la "preoccupazione" degli Stati Uniti per "l'attuale inasprimento delle tensioni, la violenza e la perdita di vite israeliane e palestinesi in Cisgiordania". Blinken, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato dopo un incontro tra i due a Washington, ha sottolineato "la necessità che tutte le parti si adoperino con urgenza per una de-escalation".

Blinken e Herzog - ha precisato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price - hanno parlato delle "opportunità di espandere e rafforzare le relazioni di Israele con i Paesi arabi" e delle "preoccupazioni di sicurezza condivise" come "la guerra di aggressione della Russia in Ucraina" e "l'influenza malvagia dell'Iran nella regione".

Herzog, che ha poi incontrato la presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, ha precisato di aver parlato con Blinken della "realtà in evoluzione in Medio Oriente, di normalizzazione e dell'aggiunta di altri Paesi al cerchio della pace regionale", sottolineando come gli Usa siano "un attore importante nella nostra regione".

