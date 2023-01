Mo: Boschi, 'dolore profondo, solidarietà a popolo israeliano'

Roma, 28 gen. “Resta un profondo dolore per l'attentato a Gerusalemme e lascia atterriti che sia avvenuto proprio nel giorno della memoria, quasi un macabra dimostrazione che tutti siamo chiamati non non solo a ricordare, ma a vigilare ogni giorno affinché l'odio e la violenza non possano più fare vittime”. Così Maria Elena Boschi, deputata di Azione- Italia Viva - Renew Europe.

“Purtroppo anche oggi leggiamo di altri attacchi a Gerusalemme. Nel condannare fermamente i gesti terroristici è necessario che dall'Europa si levi un coro di solidarietà al popolo israeliano”.

