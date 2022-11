Mondiali: i 26 dell'Australia, sorpresa è il 18enne Kuol

SYDNEY, 08 NOV - L'attaccante 18enne Garang Kuol, dal prossimo gennaio al Newcastle, è la sorpresa tra i 26 giocatori selezionati dall'Australia per i Mondiali di calcio 2022, un elenco dal quale è assente il centrocampista del West Bromwich Tom Rogic. Kuol, attualmente al Central Coast Mariners, ha debuttato in nazionale contro la Nuova Zelanda a settembre. E' nato in Egitto da genitori rifugiati sud-sudanesi. Rogic paga le difficoltà incontrate dopo il trasferimento al West Bromwich Albion, la scorsa estate, e la sua assenza durante le partite di qualificazione contro Emirati Arabi Uniti e Perù. "Abbiamo bisogno di giocatori che siano in forma e pronti", ha detto il ct Graham Arnold, che ha preferito Ajdin Hrustic (Verona) e Riley McGree (Middlesbrough). Il portiere Mathew Ryan (FC Copenhagen) e l'attaccante Mathew Leckie (Melbourne City) prenderanno parte alla loro terza Coppa del Mondo. L'Australia (gruppo D) esordirà contro la Francia detentrice del titolo il 22 novembre prima di incontrare la Tunisia il 26 e la Danimarca il 30. La lista dei 26 giocatori selezionati. Portieri: Mathew Ryan (FC Copenhagen/DAN), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners); Difensori: Aziz Behich (Dundee United/SCO), Milos Degenek (Columbus Crew/USA), Thomas Deng (Aibirex Niigata/GIA), Joel King (Odense Boldklub/DAN), Nathaniel Atkinson (Hearts/SCO), Fran Karacic (Brescia/ITA), Harry Souttar (Stoke City/ENG ), Kye Rowles (Hearts/SCO), Craig Goodwin (Adelaide United); centrocampisti: Aaron Mooy (Celtic Glasgow/SCO), Jackson Irvine (St Pauli/GER), Ajdin Hrustic (Hellas Verona/ITA), Bailey Wright (Sunderland/ENG), Cameron Devlin (Hearts/SCO), Riley McGree (Middlesbrough/ENG), Keanu Baccus (St Mirren/SCO); attaccanti: Awer Mabil (Cadice/SPA), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian/SCO), James Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/JPN), Garang Kuol (Central Coast Mariners).

