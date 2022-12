Mondiali: Petkovic, in Italia pochi gol ma ho imparato tanto

ROMA, 11 DIC - "E' difficile eguagliare l'emozione di un gol segnato in un quarto di finale di un Mondiale, e poi contro il Brasile. Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, un calciatore che giocava un grande calcio e per il quale pagavi volentieri il costo del biglietto. Giocava sempre con il sorriso, nessun altro sarà mai come lui". Così Bruno Petkovic, 'eroe' della Croazia dopo la rete segnata al 110' contro la Seleçao che ha permesso ai suoi di andare ai rigori e poi vincere, approdando alle semifinali di Qatar 2022. A Petkovic, che parla in conferenza stampa, viene chiesto anche un commento sulle sue esperienze nel calcio italiano, dove non ha mai sfondato con le maglie di Catania, Entella, Trapani e Bologna. "Non voglio perdere tempo a commentare cose che non sono legate alla nazionale e a questo Mondiale - dice Petkovic -. Ormai il passato è alle spalle, non ho fatto vedere tanto, ho fatto pochi gol ma ho imparato tanto in Italia".

