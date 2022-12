Mondiali:Salt Bae in campo dopo finale, indagine Fifa

ROMA, 22 DIC - Non si fermano le polemiche sul ristorate turco Salt Bae amico di calciatori e vip, riuscito a presenziare in campo alla premiazione della finale dei Mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Francia, dove è riuscito addirittura a baciare la Coppa del Mondo accanto a Messi. Un episodio, molto criticato sui social, che ha portato anche la Fifa a prendere posizione con un comunicato in cui il massimo organo del calcio mondiale assicura che prenderà i provvedimenti del caso. "A seguito di una verifica - afferma un portavoce - la Fifa ha stabilito come alcuni individui abbiano avuto accesso indebito al campo di gioco dopo la cerimonia di chiusura dello stadio di Lusail il 18 dicembre. Verranno prese le opportune misure interne". Su Twitter non accennano a placarsi le critiche per le foto di Salt Bae, diventato famoso per le sue bistecche alla griglia e il suo particolare modo di salare la carne, con in mano la Coppa del Mondo. Mentre infatti i campioni del mondo dell'Argentina esultavano con amici, familiari e tifosi, lui ha preso in mano la coppa per scattare alcune foto: una scena che ha fatto infuriare gli appassionati sui social. "Irrispettoso, non ne hai il diritto", ha scritto un utente. "Per favore, basta mangiare nel suo ristorante, boiccottatelo", scrive un altro.

