Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - "C'è un problema di dosi di vaccino" contro il vaiolo delle scimmie così "negli Stati Uniti oggi l'Fda autorizzerà che con una dose si potranno vaccinare 5 persone. Un modo per moltiplicare per 5 i vaccini disponibili. Urge la stessa decisione anche in Europa ed in Italia. Sveglia". Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

