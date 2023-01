Montali: "Lazio Golf District al Pga Show di Orlando dimostra attenzione territorio a Ryder Cup"

Roma, 26 gen. "La felicità della Federazione, in particolare del progetto Ryder Cup, è altissima. Questo dimostra una grande attenzione che ha il territorio nei confronti di questo evento e dimostra quanto sono importanti i grandi eventi internazionali per un paese come l'Italia e in particolar modo per il territorio di Roma. Il campo del Marco Simone diventerà meta di un pellegrinaggio laico dei prossimi 20 anni da parte di tutto il mondo. Uno degli obbiettivi principali del progetto Ryder Cup è quello del turismo golfistico e tutte queste iniziative sono lodevoli perché fanno si che l'Italia diventi, e in particolare Roma e il territorio del Lazio, meta del turismo golfistico mondiale". Sono le parole di Gian Paolo Montali direttore generale della Ryder Cup di golf all'Adnkronos sulla presenza del Lazio Golf District - Dmo nata con il sostegno della regione Lazio e dei circoli di Castel Gandolfo e Fiuggi e che ha come mission quella di promuovere e gestire i flussi turistici legati alla Ryder Cup di Roma, alla prestigiosa Pga Show 2023, fiera tematica sul mondo del golf in programma dal 24 al 27 gennaio 2023 all'Orange County Convention Center di Orlando (FL), negli Stati Uniti. Un modo per far conoscere i campi da golf di Roma e del Lazio, ma soprattutto i luoghi d'interesse che la regione offre.

"Tanti appassionati dagli Stati Uniti per la Ryder Cup? Al momento i biglietti sono stati tutti venduti, la parte degli Stati Uniti è altissima anche se inferiore alla richiesta dei Paesi europei. L'impegno dei giocatori e del turismo golfistico americano nel venire in Italia è altissimo e il mezzo di comunicazione più importante che avremo per la Ryder Cup saranno le 800 milioni di case che raggiungeremo nel mondo e le dirette in tutti i più grandi network planetari. Il golf è l'unico sport in cui se vedi Tiger Woods tagliare l'acqua con un colpo al Marco Simone, dici prendo il mio aereo, prenoto l'albergo e vado a provarlo anche io. Il golf lo permette, e iniziative come questa che ti consente di andare in giro per il mondo e promuovere la Ryder Cup diventerà un modello per il turismo golfistico della città di Roma e non solo", ha aggiunto Montali.

