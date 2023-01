Monza: auto non si ferma all'alt, passeggera arrestata per droga

Milano, 4 gen. Una donna è stata arrestata perché nell'auto in cui viaggiava sono stati trovati droga e arnesi da scasso. E' accaduto nella serata dello scorso 1 gennaio, a Monza.

A compiere l'arresto gli agenti della sezione di Monza e della Brianza della polizia stradale durante un posto di controllo sulla Monza-Saronno, Sp 527. Malgrado l'alt ricevuto, il conducente dell'auto non si è fermato e ha tentato di darsi alla fuga ad alta velocità. Dopo un inseguimento con manovre azzardate e strade imboccate in senso contrario, l'uomo ha lasciato precipitosamente l'auto a fari spenti in prossimità di una strada ciclopedonale e ha proseguito la fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

A bordo del veicolo, accanto al posto di guida, gli agenti hanno trovato una donna sulla quale sono emersi precedenti in materia di stupefacenti. Così hanno deciso di perquisire l'auto, trovando a bordo un sacchetto contenente circa 20 dosi tra cocaina ed oppiacei, per un totale di poco meno di 30 grammi, oltre a numerosi cacciaviti e materiale da scasso. La donna, residente nella provincia di Monza, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con l'uomo, attualmente ancora ignoto e per il quale sono in corso ulteriori indagini.

