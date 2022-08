Monza: Berlusconi, 'sostegno e aiuto alle neo mamme, mai costretti ad abbandonare neonato'

Roma, 30 ago. "Nessuno dovrebbe sentirsi così solo e disperato da abbandonare una neonata, da mettere a rischio la vita di una creatura indifesa. Quanto è successo a Monza lascia senza parole. Bisogna ripensare le politiche di sostegno e assistenza alle neo mamme e fare in modo e far sapere a tutti che c'è la possibilità di avere aiuti e sostegni". Lo scrive in un post su Facebook Silvio Berlusconi.

"Grazie ai sanitari e al personale della sicurezza dell'Ospedale San Gerardo di Monza -aggiunge l'ex premier- per avere salvato questa nuova vita e la vita, lo sappiamo, è il bene più prezioso che c'è. Benvenuta alla piccola, con l'augurio che possa raggiungere quella felicità a cui ogni bimbo dovrebbe avere diritto".

