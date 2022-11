Morta a 77 anni la cantante brasiliana Gal Costa

RIO DE JANEIRO, 09 NOV - Lutto nel mondo della musica in Brasile: è morta, all'età di 77 anni, la cantante Gal Costa. L'informazione è stata confermata dal suo ufficio stampa. L'artista - riferisce il portale di notizie G1 - si era presa una pausa dai concerti dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo nella cavità nasale destra. Nata il 26 settembre 1945 a Salvador de Bahia, Maria da Graça Costa Penna Burgos è stata una delle più grandi cantanti della storia della musica brasiliana. Stava svolgendo una tournée in Brasile in cui rivisitava grandi successi degli anni '80 dal repertorio musica popolare brasiliana

