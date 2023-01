Morta Lisa Loring, la prima storica Mercoledì Addams: aveva 64 anni

Los Angeles, 30 gen. - Morta a 64 anni l'attrice statunitense Lisa Loring, la baby star che ha interpretato Mercoledì Addams nel classico adattamento televisivo 'La famiglia Addams'. Il decesso è avvenuto sabato sera al Providence St. Joseph Medical Center di Burbank, in California, per le complicazioni di un ictus causato dall'ipertensione. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Vanessa Foumberg a 'The Hollywood Reporter'. "Si è spenta serenamente mentre io e mia sorella Marianne le tenevamo le mani", ha detto.

Loring era nota soprattutto per aver interpretato nel 1964 il ruolo di Mercoledì, sorella di Pugsley, nella commedia della rete Abc 'La famiglia Addams', interpretando la figlia di Gomez Addams e di sua moglie Morticia. Ha indossato i panni del personaggio per due anni ma ha stabilito il modello per le rappresentazioni di Mercoledì in tutte le successive riprese del telefilm anche al cinema ed è stata recentemente elogiata come ispirazione per l'interpretazione di Jenna Ortega nella serie di successo di Netflix 'Wednesday'.

Nata come Lisa Ann DeCinces il 16 febbraio 1958 nelle Isole Marshall, i genitori di Loring divorziarono quando lei era molto giovane e si trasferì a Los Angeles con la madre. Le venne dato il nome d'arte Lisa Loring e iniziò a comparire in servizi fotografici all'età di soli 3 anni. La sua prima apparizione televisiva avvenne nel 1964 in un episodio del telefilm "Il dottor Kildare". Ottenne la parte di Mercoledì nell'adattamento televisivo live-action della Abc 'La famiglia Addams' all'età di 5 anni e mezzo, rivelando in interviste successive di aver "imparato a memorizzare prima di saper leggere" per poter dire le sue battute. "La famiglia Addams" è durata due stagioni (1964-1966) per un totale di 64 episodi. Quasi tutto il cast originale è stato riunito nel 1977 per il telefilm della Nbc "Halloween con la famiglia Addams". Con la morte di Loring, John Astin (Gomez Addams) è l'ultimo membro superstite del cast originale di 'La famiglia Addams'.

Considerata un talento emergente, Loring ha trovato subito lavoro in tv dopo la fine di 'La famiglia Addams' e, insieme ad Astin, è stata co-protagonista della sitcom della Abc diretta da Phyllis Diller, "I Pruitts", nel ruolo di Susan "Suzy" Pruitt. Nel 1966 Loring fece anche un'apparizione in un episodio di "The Girl From U.N.C.L.E.", ma la sua carriera si arenò per diversi anni.

Nel 1973 Loring convolò a nozze per la prima volta all'età di 15 anni, sposando il suo amore d'infanzia Farrell Foumberg. L'anno successivo ebbe il suo primo figlio, ma la tragedia la colse quando sua madre Judith morì di alcolismo cronico all'età di 34 anni. Loring torna a recitare con "Halloween con la famiglia Addams" e ottenne apparizioni nei popolari telefilm "Fantasilandia" e "Barnaby Jones". All'inizio degli anni '80 ha avuto una parte ricorrente nella soap "Così gira il mondo", interpretando Cricket Montgomery.

Con la fine della sua carriera televisiva, alla fine degli anni '80 Loring è apparsa in una serie di film trash come "Blood Frenzy, frenesia sanguinaria" e "Savage Harbor" (entrambi nel 1987) e "Iced" (1988), ma la spinta verso i lungometraggi è stata di breve durata e una vita personale travagliata, tra cui una battaglia con l'eroina, ha chiuso di fatto la sua carriera di attrice.

Il primo matrimonio della Loring con Foumberg finì nel 1974. Nel 1981 ha sposato l'attore di "Search for Tomorrow" Doug Stevenson, con cui ha divorziato due anni dopo. Nel 1987 ha sposato la star di film per adulti Jerry Butler e il nuovo marito si era impegnato ad abbandonare la pornografia. Tuttavia, le continue apparizioni di Butler in film per adulti, in segreto e all'insaputa di Loring, hanno messo a dura prova il matrimonio e i due hanno divorziato nel 1992. Nel 2003 ha sposato Graham Rich, da cui ha divorziato nel 2014.

(di Paolo Martini)

