Milano, 19 Dicembre 2022. Oggi in Italia ci sono milioni di appassionati di due ruote, e non potrebbe essere altrimenti. Le moto e gli scooter consentono infatti di muoversi agilmente in città, e di affrontare anche dei viaggi più o meno lunghi. Ad ogni modo, si tratta comunque di due veicoli piuttosto diversi fra loro. In questo articolo, quindi, scopriremo insieme quali sono le differenze tra una moto e uno scooter, e anche i fattori che accomunano entrambi.

Le analogie tra moto e scooter

Innanzitutto, è bene sottolineare che la distinzione tra le due categorie viene più che altro legata ad una questione di immaginario collettivo. Di solito gli scooter vengono preferiti dai giovani per via della loro maggiore semplicità e praticità di guida, mentre le moto vengono considerate il top per i viaggi. Di contro, c'è chi usa le moto anche per muoversi in città, e chi invece usa gli scooter per viaggiare.

Prima di scoprire le differenze tra moto e scooter, serve fare un'ulteriore premessa. Oggi le aziende stanno trovando anche delle soluzioni ibride, che possono essere considerate un vero e proprio incontro tra questi due mondi in apparenza così lontani e distinti. Si fa ad esempio riferimento alla Honda Integra 750, ideale sia per viaggiare sia per muoversi agilmente nel traffico cittadino, per via della sua leggerezza e per la presenza del telaio aperto.

Le differenze principali tra moto e scooter

C'è un primo elemento, di fondamentale importanza, che ci consente di tracciare una netta differenza tra le due categorie. Si parla nello specifico della presenza del telaio aperto nella zona superiore: una caratteristica tipica degli scooter, che consente di poggiare comodamente i piedi. Nelle moto, invece, manca il telaio e dunque cambia l'assetto di chi guida il mezzo, dato che in questo caso i piedi dovranno essere sistemati di lato. Inoltre, le moto hanno anche il classico serbatoio fra le gambe.

Un'altra differenza la troviamo nel diametro delle ruote, inferiore negli scooter, e nelle tecnologie. Le moto, infatti, sono dotate di frizione e di ingranaggi: due elementi che invece mancano del tutto negli scooter. Ovviamente cambiano anche le dimensioni e di conseguenza il peso. Lo scooter viene infatti considerato come la due ruote leggera per eccellenza, mentre la moto ha una stazza decisamente più importante, e un peso maggiore.

Sulle dimensioni occorre comunque fare una precisazione. Oggi si possono infatti trovare degli ibridi tra moto e scooter, ovvero i maxi-scooter. Questi veicoli, che rappresentano una sorta di via di mezzo tra le due categorie, sono veri e propri scooter progettati anche per affrontare viaggi di media lunghezza. Infine, i maxi-scooter hanno motori più potenti che consentono di circolare anche in autostrada, proprio come le moto (non concesso con gli scooter semplici).

