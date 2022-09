Motomondiale: Gp Aragon, Martin il più veloce nelle libere del venerdì e Bagnaia 5°

Alcaniz, 16 set. - Jorge Martin su Ducati realizza il miglior tempo al termine del venerdì di prove libere sul circuito di Aragon. Lo spagnolo del team Pramac gira in 1:47.402, precedendo di 74 millesimi e di un decimo i francesi Fabio Quartararo su Yamaha e Johann Zarco, suo compagno di scuderia. Quarto e quinto tempo per le Ducati di Enea Bastianini e Francesco 'Pecco' Bagnaia. Ottavo tempo per lo spagnolo della Honda Marc Marquez al rientro.

