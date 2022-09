Misano, 4 set. - Prima vittoria in carriera per Alonso Lopez che si impone nel Gp di San Marino nella classe Moto2. Lo spagnolo precede i connazionali Aron Canet e Augusto Fernandez, nuovo leader iridato. Domenica stregata invece per i piloti italiani: Celestino Vietti (partito dalla pole) cade e si allontana dalla vetta del Mondiale. Out anche Niccolò Antonelli e Lorenzo Dalla Porta. Il migliore è Tony Arbolino settimo.

