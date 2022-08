Motomondiale: Marquez, 'Honda in difficoltà, se ne esce lavorando come una squadra'

Spielberg, 18 ago. - "La Honda si trova in difficoltà, non soltanto per un pilota, ma per tutti i piloti: questo significa che il progetto non è nel suo momento migliore. Nel 2021 sono rimasto fuori per lungo tempo, in quel periodo mi sono distaccato troppo dal circuito, questa volta non voglio fare lo stesso errore". Lo dice il pilota della Honda Marc Marquez in merito al momento negativo della casa giapponese in MotoGp, coinciso con gli infortuni del pilota spagnolo, vincitore tra il 2013 e il 2019 di 6 titoli iridati nella classe regina.

Pubblicità

"Preferisco mantenere uno stretto contatto e una relazione da vicino con il mio team -aggiunge il 29enne catalano in conferenza stampa dal Red Bull Ring, sede del Gp d'Austria nel prossimo fine settimana-. Voglio parlare con la Honda, con gli ingegneri, voglio essere a bordo in questo progetto: in un momento difficile, tutti devono andare nella giusta direzione. Nessuno può fare la differenza da solo, dobbiamo lavorare tutti insieme come una squadra"

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA