Motomondiale: Marquez, 'recupero sta andando bene ma vogliamo procedere piano'

Spielberg, 18 ago. - "Adesso tutto sta andando bene. Stiamo andando piano, ma in maniera sicura, nella giusta direzione. Questo recupero è fondamentale. Io mi sento bene, ho un braccio che ha subito 4 interventi, ma adesso sta iniziando a funzionare in maniera normale". Il pilota della Honda Marc Marquez fa il punto della situazione sul recupero dalla quarta operazione al braccio. "La prossima settimana farò un controllo importante, una Tac, in cui capirò se posso aumentare i pesi per la riabilitazione e quando -aggiunge il 29enne catalana in conferenza stampa dal Red Bull Ring, sede nel prossimo fine settimana del Gp d'Austria-. Sarà soltanto quando tornerò in sella che capirò davvero come sta andando il recupero, ma per adesso il braccio sta reagendo bene".

"Dal momento della quarta operazione, le prime sei settimana sono rimasto con il braccio immobile, in seguito ho deciso si procedere in maniera conservativa, senza fretta, senza rischiare -prosegue Marquez-. Nelle due settimane successive ho iniziato la fisioterapia, poi con gli elastici, adesso ho aumentato i pesi, ora vedremo come andrà la Tac per capire se posso spingere un po' di più ed eventualmente quando potrò tornare. Questa è la situazione, sono consapevole che il recupero è importante, se devo aspettare, aspetterò: quando mi sentirò almeno al 70% tornerò in sella a una MotoGP, ma questo è ancora da decidere, lo farò soltanto quando mi sentirò in grado".

