Motomondiale: Marquez, 'vorrei correre almeno un'altra gara in questa stagione'

Spielberg, 18 ago. - "Vorrei correre almeno un'altra gara in questo Mondiale, non so se potrò correre una o più gare, la prossima settimana farò il punto insieme ai medici con una Tac, e poi decideremo insieme". Lo dice il pilota della Honda Marc Marquez in merito al recupero dalla quarta operazione al braccio.

"Naturalmente inizierò anche lavorare in vista della stagione 2023 -aggiunge il 29enne pilota catalano in conferenza stampa dal Red Bull Ring, sede del Gp d'Austria nel prossimo fine settimana-. Io voglio una moto vincente, ma la categoria sta cambiando: adesso le moto sono più alte, più grosse, gli ingegneri devono capire queste cose, io posso suggerire quali sono i punti deboli, ma sono gli ingegneri ad avere i numeri sottomano, io credo in loro".

