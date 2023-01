Motomondiale: Morbidelli, 'spero possa essere l'anno del riscatto'

Giacarta, 17 gen. - Nuova stagione, nuova occasione per Franco Morbidelli di dimostrare cosa sa fare in sella alla M1, come già successo in passato nel team satellite Petronas. Il pilota italiano è stato confermato al fianco di Fabio Quartararo nella squadra ufficiale Yamaha: nel 2023 sarà importante voltare pagina rispetto a un 2022 complicato. Morbidelli ha parlato di questo e non solo alla presentazione della livrea della nuova M1: "Sono davvero entusiasta, considero la presentazione una parte del campionato. Sono già innamorato di questa nuova livrea, questa M1 ha una linea bellissima, mi piace molto e ci trasmetterà ancora più energia".

Morbidelli spera di poter tornare ai suoi livelli nel prossimo Mondiale, che scatta il 26 marzo con il GP del Portogallo: "Si dice che quando perdi, è l'occasione per imparare di più: è per questo motivo che ho imparato molto nel 2022. In Yamaha siamo tutti molto carichi per questo 2023. Ho lavorato per adattarmi alla nuova moto e al nuovo pacchetto, adesso voglio sfruttare quello che ho imparato nella nuova stagione. Ora è tutto azzerato e quindi ogni cosa è possibile nella prossima stagione, è una prospettiva entusiasmante. Fisicamente e mentalmente sarà un Mondiale diverso con l'introduzione della Sprint Race, sarà fantastico per i tifosi, servirà un po' di tempo per abituarsi, ma è un cambiamento che piacerà. Spero possa essere l'anno del riscatto per me, ho più esperienza e sento che stiamo lavorando nella direzione giusta, mi è mancato non poter salire sul podio e stappare lo champagne per festeggiare".

