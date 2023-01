Motomondiale: presentata la Yamaha per la stagione 2023

Giacarta, 17 gen. - La prima squadra ad aver tolto i veli alla propria moto in vista della stagione 2023 è stata la Yamaha. I due piloti Fabio Quartararo e Franco Morbidelli hanno presentato i colori della nuova livrea nel corso di un evento svolto a Giacarta, in Indonesia. "Vogliamo trasmettere l'idea una moto aggressiva, che si prepara per andare in guerra, per lottare", ha detto il managing director, Lin Jarvis. La livrea ha un effetto 'camouflage' che introduce il grigio (oltre ai classici colori blu e nero), un'idea realizzata dal designer Aldo Drudi, famoso per le sue collaborazioni con Rossi. Sulla parte alta del cupolino è visibile un tocco di arancione.

Maio Meregalli, team director Yamaha, ha introdotto i temi della nuova stagione: "Per vincere in MotoGP devi avere la mentalità giusta. Devi essere forte, positivo, versatile, devi essere pronto a tutto, perché in MotoGP può succedere di tutto. Non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione. Dal punto di vista tecnico mi aspetto più velocità, dal punto di vista strategico dobbiamo evitare errori ed essere pronti a fare il massimo per i piloti. Con l'introduzione della Sprint Race sarà fondamentale essere costanti".

