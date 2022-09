Motomondiale: presentato nuovo format 2023, novità sprint race in MotoGp, simili a F1

Aragon, 17 set. E' stato presentato il nuovo format per i Gp del 2023 del motomondiale. La novità più importante è l'introduzione delle gare sprint nella MotoGp, come è stato già fatto in F1 in alcuni Gp, che si terranno il sabato alle 15, mentre le qualifiche Q1 e Q2 si svolgeranno la mattina. Per la Sprint Race in particolare la griglia sarà la stessa delle qualifiche, sarà una gara breve e non influirà per la competizione di domenica. I piloti disputeranno la metà della distanza delle gare vere e proprie, con la metà dei punti in palio. Cancellati inoltre i warm up Moto3 e Moto2.

