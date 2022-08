Motomondiale: Puig (Honda), 'sarebbe importante aver Marquez ai test di Misano'

Roma, 23 ago. - Marc Marquez manca ormai dallo scorso GP del Mugello, era il 29 maggio scorso. Poi il quarto intervento al braccio destro seguito all'incidente del 2020 a inizio giugno e un obiettivo: i test post Misano in programma il 6 e il 7 settembre sulla scia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A dirlo è stato il team manager HRC Alberto Puig, intervistato da Dazn Spagna: "La sua presenza ai test sarebbe molto importante - le sue parole -. Non si tratta di fare cento giri al giorno, ma magari solo quattro uscite".

Poi Puig ha aggiunto: "Il 25 o il 26 di agosto faranno una tac, se l'osso è a posto, si procederà. Quindi serve attenderne l'esito". Sulla gara pochi dubbi ("penso non ci sarà") ma per i test la speranza c'è: "Normalmente il test di Misano è molto importante per preparare il 'prototipo' per Valencia. Se Marquez non ci sarà andremo avanti come abbiamo fatto finora, cioè un po' alla cieca. Un pilota conosce una moto per il tempo che ci è stato sopra e per la qualità delle gare che ha fatto. Se non ci sarà, non sarà una scusa. Ma ciò renderà il nostro lavoro un po' più difficile".

