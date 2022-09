Motomondiale: Quartararo, 'Buriram pista che si adatta alla Yamaha'

Roma, 28 set. - "Allungare in campionato dopo Motegi è positivo, ma dobbiamo lavorare sodo per essere più competitivi nel prossimo weekend. Sono felice di tornare a Buriram perché credo sia una pista che si addice maggiormente alla nostra moto". Lo dice il leader del mondiale MotoGp Fabio Quartararo in vista del Gp di Thailandia del prossimo fine settimana. "L'ultima volta che abbiamo corso nel 2019 sono arrivato secondo e fu una splendida esperienza. Darò come al solito il 100% per salire sul podio“, aggiunge Quartararo.

