Motomondiale: Quartararo, 'prossime due gare importanti, non sono preoccupato'

Phillip Island, 12 ott. -"Il risultato di Buriram è stato molto deludente. Dopo la Thailandia ho potuto concentrarmi sulla preparazione per questa parte finale della stagione. Ho passato la settimana ad allenarmi perché le prossime due gare sono consecutive e saranno davvero importanti, ma non sono preoccupato". Così Fabio Quartararo a pochi giorni dal fondamentale Gp d'Australia a Phillip Island, terz'ultima prova del mondiale MotoGp, dove è al comando con soli due punti di vantaggio su Francesco 'Pecco' Bagnaia. "Il campionato ora è in condizioni di parità, quindi si tratta di fare del nostro meglio, lavorare bene insieme come squadra e portare a casa più punti possibile", aggiunge il francese della Yamaha.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA