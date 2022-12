Motomondiale: Rossi, 'l'idea della VR46 Academy nata casualmente con Simoncelli'

Roma, 14 dic. - “L'idea dell'Academy è nata casualmente con Marco Simoncelli, anche se non esisteva ancora quella struttura. Mi ha chiesto di aiutarlo in un momento difficile. Abbiamo iniziato nel 2006/2007. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che mi faceva compagnia e allo stesso tempo allenarmi su alti livelli per diventare più forti. Questa esperienza mi era piaciuta talmente tanto che ho deciso di aiutare anche altri piloti”. Valentino Rossi spiega, nel corso di un'intervista con il portale 'GeoPop' , come sia nata l'idea della VR46 Academy.

“A un certo punto, però, è nato un problema: questi piloti sono diventati talmente forti che sono diventati miei rivali in MotoGP. Non l'avrei mai pensato, la situazione ci è sfuggita di mano. Ho allevato delle serpi in seno che, appena hanno potuto, mi hanno battuto”, aggiunge con la consueta ironia il 'dottore' sottolineando i grandi risultati in particolare di Franco Morbidelli, vice campione del mondo in MotoGp nel 2020 e Francesco Bagnaia, iridato in MotoGp nel 2022.

