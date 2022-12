Msi: Bonaccini, 'il Pci ha fondato la Repubblica e scritto la Costituzione, la storia va studiata'

Roma, 28 dic "In ogni caso va ricordato che il PCI in italia partecipo' alla Resistenza, contribuì a sconfiggere un regime assassino, a fondare la Repubblica, scrivere la Costituzione, battere il terrorismo. Studi la storia italiana, magari. Le farà bene". Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini, replicando al presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei che a proposito del caso La Russa-Rauti accostava le celebrazioni per la nascita del Msi e quelle del centenario del Pci.

