Muti presenta e dirige a Ravenna la Messa da Requiem di Verdi

ROMA, 13 OTT - Dal 2 al 15 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna Riccardo Muti presenterà e dirigerà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, composta nel 1874 e dedicata ad Alessandro Manzoni. Accompagnato dal maestro, il pubblico avrà l'occasione per immergersi totalmente nella grande musica e vivere da vicino tutte le fasi preparatorie del concerto, fino all'esecuzione finale dell'opera. Il 2 dicembre gli spettatori potranno ascoltare la lezione-concerto di Muti con l'Orchestra sulla Messa da Requiem, un modo per scoprire aneddoti, informazioni e curiosità sulla composizione. Dal 3 all'11 dicembre il pubblico potrà assistere alle prove e vedere dal vivo tutto il lavoro dietro le quinte di un direttore d'orchestra come Muti. Durante le sessioni di prove, nello spiegare la musica e il suo metodo nell'approcciarsi ad essa, il maestro parla un linguaggio semplice, diretto, comprensibile a tutti, coinvolgendo i presenti affinché siano più consapevoli e pronti all'ascolto. È in questo modo che le prove diventano vere e proprie lezioni-concerto. Il 13 dicembre i giovani direttori d'orchestra dell'ottava edizione in Italia della Riccardo Muti Italian Opera Academy dirigeranno l'opera. L'Academy è un progetto di estrema importanza, con cui Riccardo Muti trasmette la sua esperienza alle nuove generazioni di musicisti e non solo, per aiutarle a confrontarsi con lo straordinario repertorio italiano. Il 15 dicembre sarà Muti a dirigere l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, portando in scena la Messa da Requiem, un'opera con cui nel 2011 ha vinto due Grammy Award per Best Classical Album e Best Choral Performance, grazie all'incisione con la Chicago Symphony Orchestra and Chorus. Dalle 16 di giovedì 13 ottobre è possibile acquistare in prevendita i biglietti per tutti gli appuntamenti in programma al Teatro Alighieri di Ravenna, sul sito www.ticketone.it e www.teatroalighieri.org e nei punti di vendita e nelle prevendite abituali.

