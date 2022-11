Nasce Orange Media Group. FMA Hub, Jack Blutharsky, Orange Media: fresh content juice per aziende, brand ed entertainment

(17/11/2022) - 17/11/2022 - Nasce ORANGE MEDIA GROUP, un nuovo polo creativo nel mondo della comunicazione in grado di dare risposte efficaci a tutte le esigenze dei clienti.

Pubblicità

Tre sedi, Roma, Bologna e Milano. Già più di 80 clienti serviti da 50 professionisti sempre alla ricerca di idee nuove. Idee capaci di aggiungere valore ai brand e alle imprese.

Fma Hub, con la sua storia ventennale nella realizzazione dei grandi eventi e con una significativa esperienza nel mondo delle promozioni. Orange Media, una casa di produzione attiva nel settore entertainment e della video corporate communication. Jack Blutharsky agenzia di comunicazione che vanta, nel suo curriculum, storiche campagne di ADV.

L'unione di queste realtà è stata possibile dal comune desiderio di Andrea Maffini Ceo e Founder di Orange Media e Luca Bassetto Ceo e Founder di Fma Hub.

“Sono felice, dopo tanti anni di conoscenza e stima reciproca” ha dichiarato Luca Bassetto, “di poter presentare al mercato questo GRUPPO. È stata la comune passione per la comunicazione che ci ha portato a creare questa unione strutturale e di intenti. Qualcosa di nuovo e originale nel panorama degli eventi, delle produzioni e della comunicazione in generale.

Andrea Maffini prosegue affermando che: “…oggi occorre soddisfare una domanda molto diversificata. A clienti sempre più competenti è doveroso fornire un servizio all'altezza delle aspettative garantendo assoluta padronanza dell'intera filiera, innovazione, alta qualità e originalità di contenuti.” “Per questo occorre mettere in campo le risorse e le competenze migliori - prosegue Bassetto - attivando tutte le possibili sinergie per esser pronti alle continue evoluzioni e cambiamenti imposti dal mercato.

La strategia di Orange Media Group? Andare sempre al succo. Un Gruppo che si è strutturato per lavorare con un modello T-shaped individuando obiettivi, canali e formati cross media. E il cui risultato è sintetizzato nel claim scelto: fresh content juice, per un mercato sempre più assetato di idee e soluzioni impeccabili.

Orange Media Group si prepara ad iniziare il suo primo anno di lavoro, con obiettivi molto ambiziosi.

Fma Hub ha chiuso il primo semestre 2022 con una crescita del fatturato del 40% e con un importante incremento in termini di EBITDA e di nuovi clienti acquisiti.

Dopo essere riconosciuta per aver realizzato eventi memorabili per TIM, Tim Free Carde Tim Golf Challenge, per Ferrari, SF meets, i tifosi incontrano la squadra Corse nel contesto coinvolgente di piazza Gai Aulenti a Milano, per arrivare all' Unveil SF 70, lancio mondiale della monoposto di F1.

Ancora con l'evento pluripremiato del lancio della Twingo per Renault, progetto “guida tu”con l'invasione di 100 autovetture a Roma e Milano con i primo social test Drive, ed ultimo premio vinto “cineXmas” realizzata a Natale 2021 per Enel X. Il primo Drive in per solo auto elettriche.

Orange Media ha chiuso il 2021 con un +100%di incremento del volume d'affari ed ha iniziato il 2022 mantenendo un ottimo trend di crescita. Con l'integrazione nel Gruppo la Casa di produzione si focalizzerà sempre di più nello sviluppo di produzioni e contenuti per l'entertainment per Cinema, Tv e OTT, oltre ad investire nel brand entertainment. Un'uscita in Sala ad inizio 2022 con il Film Vecchie Canaglie, la co-produzione internazionale del Film The Goat con Mira Sorvino e l'inizio delle riprese del Film Il Meglio di Te con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta in coproduzione con Rai Cinema, sono soltanto alcuni dei progetti appena sviluppati, a cui ne seguiranno a breve molti altri.

Jack Blutharsky è in una fase di crescita e consolidamento con un +20% annuo di incremento del fatturato negli ultimi due esercizi. Con una nuova Direzione creativa e un'area Digital in pieno sviluppo, Jack Blutharsky continua ad offrire i suoi servizi ad una platea molto ampia e diversificata di clienti tra i quali FAAC, Icoguanti, Lamborghini, Mapei, Menarini e alcuni tra i più importanti Centri Commerciali italiani.

orangemediagroup.it

Roma -Bologna -Milano

Ufficio Stampa

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA