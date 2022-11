Nassiriya: Calderoli, 'ricordiamo tutti Caduti in missioni di pace'

Roma, 12 nov. "Sono trascorsi 19 anni dal tragico attentato di Nassiriya: ricordiamo i nostri connazionali caduti, militari e civili, ma in questa triste ricorrenza ricordiamo anche tutti gli altri nostri caduti nelle varie missioni di pace in Afghanistan, Iraq, Libano, Bosnia o Somalia, ragazzi che hanno dato la vita per difendere valori come la libertà e la democrazia, per la nostra sicurezza, per sconfiggere il terrorismo che in un recente passato ha poi colpito sanguinosamente a casa nostra, in Europa, provocando purtroppo altre vittime italiane. Siamo orgogliosi delle nostre Forze Armate e dei nostri uomini di divisa, del loro coraggio e del loro orgoglio". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

