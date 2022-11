Roma, 10 nov. "Molto fruttuoso l'incontro con Jens Stoltenberg che sottolinea l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato e le sfide comuni che l'Alleanza sta affrontando. L'Italia è al fianco degli Alleati per la pace in Europa, il sostegno all'Ucraina e la difesa dei nostri valori comuni". Così, via Twitter, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde al segretario generale della Nato, dopo l'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

