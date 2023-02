Nato: per finlandesi giusto ingresso nell'Alleanza senza aspettare la Svezia

Helsinki, 2 feb. Più della metà della popolazione finlandese ritiene che il paese nordico dovrebbe aderire alla Nato senza aspettare la Svezia, secondo un recente sondaggio condotto da Taloustutkimus e che ha riguardato un campione di 1.000 finlandesi tra i 18 e i 79 anni.

I risultati del sondaggio hanno rilevato che il 53% dei finlandesi ritiene che l'ingresso della Finlandia nella Nato non debba dipendere dalla ratifica dell'adesione della Svezia. "Questo è un chiaro segnale politico, da parte dei cittadini ai responsabili delle decisioni, che la questione della Nato deve essere risolta il prima possibile. Non c'è modo di tornare indietro", ha detto il sondaggista Juho Rahkonen. Tuttavia, il 28% degli intervistati pensa che la Finlandia dovrebbe aderire alla Nato insieme alla Svezia, mentre il 19% non ha saputo cosa rispondere alla domanda.

Un punto che vale la pena sottolineare è che i diversi gruppi di età intervistati hanno opinioni diverse sulla questione. La popolazione più anziana tende a pensare che la Finlandia dovrebbe aspettare la Svezia. "Secondo la loro visione del mondo, la cooperazione tra i paesi nordici è più importante che per i giovani", ha osservato Rahkonen. La Finlandia e la Svezia hanno presentato domanda di adesione alla Nato, tuttavia, la loro adesione è stata immediatamente bloccata da Ankara che ha chiesto ai paesi nordici di dichiarare ufficialmente le organizzazioni curde come entità terroristiche, estradare in Turchia le persone accusate di attività terroristiche o favoreggiamento del tentativo di colpo di stato del 2016, insieme alla rimozione dei divieti sulle forniture di armi alla Turchia.

